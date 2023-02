x x

SARONNO – Non è passato inosservato, oggi pomeriggio mercoledì 15 febbraio, il Frecciarossa che è passato dallo scalo saronnese. Sono in molti i viaggiatori presenti in stazione che, alle 15, si sono stupiti vedendo il convoglio qualcuno l’ha anche immorlato con foto e video come quello, qui condiviso, postato su Facebook dal Comitato viaggiatori Tpl Nodo di Saronno.

A Uboldo artificieri in periferia per fare brillare due bombe a mano della seconda guerra mondiale.

Non era neppure così tardi: a Origgio i ladri sono entrati in azione poco dopo le 23, scavalcando la recinzione di una abituazione privata e facendosi luce forse con il telefonino o una piccola pila. E’ successo in una proprietà di via Monte Santo.

16022023