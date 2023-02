x x

SARONNO – Successo per la Pallavolo Saronno oggi fra tardo pomeriggio e serata, inizio alle 19.30, al Paladozio di via Biffi, in casa contro l’Imecon Crema. E’ finita 3-2 (23-25, 20-25, 25.20, 25-19 e 15-9) consentendo così ai saronnesi di restare nella scia delle migliori, in questo campionato di volley maschile serie B giunto alla 16′ giornata.

Sconfitta interna, invece, questa sera per la Miretti Limbiate, battuta 3-2 al centro sportivo Blu di Limbiate dal Valtrompia (25-22, 25-23, 20-25, 20-25 e 13-15); anche la Pallavolo Caronno ha ceduto in casa, 3-2, alla capolista Yaka Malnate. I limbiatesi restano a metà classifica. i caronnesi non avanzano dal terzo posto.

(foto archivio: azione di gioco della Pallavolo Saronno)

