SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota della commissione pari opportunità.

Si parla molto di obiettivi raggiunti dalle donne, particolarmente in questi giorni che vedono tre donne ricoprire, in Italia, ruoli di grande impegno e prestigio. Ma proprio questa sottolineatura evidenzia quanto impegno sia ancora necessario perché tali successi rappresentino la norma e non un’eccezione di cui parlare.

Tante barriere sociali, economiche e culturali vanno superate per raggiungere una vera parità che permetta alle donne un’autentica libertà di scelta e realizzazione personale e professionale.

Avremmo preferito che queste parole fossero il frutto di un lavoro comune come si era auspicato e come pure era all’ordine del giorno della Commissione per le Pari Opportunità.

Purtroppo ciò non è stato possibile avendo i gruppi di minoranza presenti, Lega Lombarda e Obiettivo Saronno, abbandonato la seduta asserendo la presunta mancanza del numero legale; la Commissione, invece, regolarmente costituita, ha proseguito i suoi lavori con le sole Commissarie e Commissari di maggioranza.

Rimane l’amarezza di un’occasione persa.

La Commissione invita le cittadine e i cittadini venire ad ascoltare le voci delle donne: ci vediamo martedì 7 marzo al Cinema Silvio Pellico, alle ore 20.45, per la visione del film “Profeti” di Alessio Cremonini e mercoledì 8 marzo, alle ore 21, per assistere al divertente spettacolo delle “Cabarazze”.

La Commissione per le Pari Opportunità, diritti civili e contrasto alla discriminazione.

