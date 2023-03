x x

SARONNO – “Le parole del Sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, a proposito dell’aumento del costo dell’acqua potabile nella sua città, lasciano perplessi. In particolare, la spiegazione per la sua assenza nella riunione in cui sono state approvate le tariffe dell’acqua è estremamente farraginosa e sa tanto di arrampicata sugli specchi”.

Inizia così la nota di Raffaele Fagioli capogruppo della Lega in consiglio comunale in merito alla vicenda degli aumenti delle bollette legati alla tariffa unica che tanto clamore hanno suscitato in città negli ultimi giorni.

“Il sindaco ha affermato di non aver partecipato alla riunione perché la società Alfa Srl, che gestisce il servizio idrico integrato per conto dell’Ato della provincia di Varese, ha aumentato le tariffe senza il suo consenso. Tuttavia, questo non giustifica la sua assenza, poiché la riunione era l’occasione perfetta per esprimere il suo dissenso e cercare di influenzare la decisione. Il sindaco ha sottolineato che non era corretto attribuire l’aumento delle tariffe ad una delibera assunta “all’unanimità” dall’assemblea dei sindaci della provincia di Varese perchè il sindaco di Saronno non ha votato a favore di tale delibera. Tuttavia, questa precisazione sembra essere una distrazione dal fatto che il primo cittadino non ha fatto nulla per impedire l’aumento delle tariffe. L’aumento del costo dell’acqua potabile è un problema serio per molti cittadini, specialmente quelli a basso reddito.

In conclusione, il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, avrebbe dovuto agire con maggiore responsabilità e partecipare alla riunione in cui sono state approvate le tariffe dell’acqua. La sua assenza è stata un gesto inaccettabile e ha lasciato molti cittadini insoddisfatti. Speriamo che in futuro il sindaco si impegni maggiormente nella difesa degli interessi della sua comunità.”.

