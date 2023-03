x x

SARONNO – Stamattina in un post sulla sua pagina politica su Facebook il sindaco Augusto Airoldi ha accusato ilSaronno di non aver verificato le dichiarazioni di Sergio Giannoni in merito “all’approvazione all’unanimità della delibera sull’aumento delle tariffe dell’acqua”.

Secondo il sindaco la delibera non sarebbe stata approvata all’unanimità perchè tra i voti favorevoli non c’è il suo, ossia quello del primo cittadino di Saronno.

Proprio “il voto all’unanimità” è riportato a chiare lettere sul sito di Alfa, confermato dal verbale di deliberazione dove si vede l’assenza di voti contrari. Nel documento si vede anche l’assenza del sindaco Augusto Airoldi, che il primo cittadino rivendica con orgoglio, ma urge precisare che ne Giannoni ne ilSaronno, hanno detto che lui fosse presente. Il tema non viene nemmeno toccato nell’articolo. Viene solo riportata la frase di Alfa che spiega l’origine degli aumenti.

Il sindaco dubita anche della richiesta di incontro avanzata da Sergio Giannoni: “Mi sono recato di persona in Municipio lunedì scorso dopo essere andato dai carabinieri – spiega il cittadino decisamente amareggiato dalle accuse mosse ingiustificatamente dal sindaco – mi hanno dato un appuntamento per lunedì prossimo alle 10,30. Ho anche lasciato il mio numero di telefono in caso ci fossero impedimenti”. Giannoni si è incontrato proprio all’ingresso del Municipio con i giornalisti presenti al presidio di un cittadino che volantinava per chiedere aiuto contro uno sfratto.

“La risposta del sindaco mi lascia basito – conclude Giannoni – soprattutto perchè ammette di non essere stato presente per rappresentare gli interessi dei saronnesi. In ogni caso lunedì andrò ad incontrarlo pronto a rimarcargli di persona quanto siano ingiustificati ed ingiusti gli aumenti in un periodo in cui tante famiglie sono già in difficoltà. In fondo è stato eletto e viene pagato anche per ascoltato e dare risposte ai cittadini”.

Non è la prima volta che il sindaco attacca ilSaronno per aver pubblicato opinioni, richieste, comunicati che non fossero in linea con le sue analisi, desiderata e pensieri. E’ successo qualche giorno fa con la nota di Attac e anche con alcuni comunicati delle delegazioni sindacali dei dipendenti comunali e anche con alcune iniziative dell’opposizione. In questa circostanza come in passato la nostra testata ha verificato fatti e circostanze: le opinioni, le idee, le proposte, le analisi e le valutazioni di chi scrive alla nostra testata, se rispettose ed educate, hanno tutto il diritto di essere pubblicate. Come succede per i progetti, le idee, le opinioni, i discorsi, le critiche del sindaco Augusto Airoldi che vengono sempre pubblicate con puntualità su ilSaronno.

Sara Giudici

