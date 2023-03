x x

SARONNO – Il sindacato Orsa ha indetto uno sciopero dalle 3 di domenica 19 marzo alle 2 di lunedì 20 marzo, pertanto si potranno generare ripercussioni sul servizio ferroviario Regionale, Suburbano e Aeroportuale (Malpensa Express) di Trenord.

Poiché lo sciopero avviene in una giornata festiva, non è possibile istituire fasce orarie di garanzia.

Nel caso non vengano effettuuati i treni del servizio Malpensa Express, saranno istituiti autobus sostitutivi:

tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1 , con fermate a Varese e Gallarate (vedi avviso 30).

, con fermate a e (vedi avviso 30). tra Milano Cadorna* e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie.



Anche i treni regionali di Trenitalia della linea Milano-Domodossola possono subire variazioni.

Trenord “consiglia, prima di mettersi in viaggio, di consultare le informazioni in tempo reale seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App. Invitiamo, inoltre, a prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni e alle informazioni che scorrono sui monitor”.

16032023