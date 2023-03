x x

SARONNO – Vittoria per 3-1 della Rossella Pallavolo Caronno sabato sera sul campo di Mornago: 9-25/25-20/17-25/16-25. Partita mai in discussione tranne nel secondo set dove qualche sbavatura di troppo ha fatto perdere il parziale ai caronnesi, terza forza in serie B maschile di volley. “Ora testa al prossimo match casalingo contro la Polisportiva Besanese che anche se è penultima in classifica non è da sottovalutare” rimarcano i dirigenti caronnesi.

Passo falso per la Pallavolo Saronno sabato chiamata alla difficile trasferta contro la PallMilano Vittori: è finita 3-2 per i meneghini. Sempre per la 21′ giornata da segnalare anche il netto successo della Miretti Limbiate in trasferta contro i Diavoli rosa, 3-0.

In classifica resta davanti Scanzorosciate inseguita da Malnate, terza si conferma la Ets Rossella Caronno mentre rimane quarta; Limbiate continua a togliersi soddisfazioni e raggiunge il sesto posto della graduatoria.

(foto di gruppo per la Ets Rossella Caronno vincente a Mornago)

