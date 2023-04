x x

SOLARO – In cella uno degli spacciatori che operavano nel Parco delle Groane, alle porte di Saronno: per cercare di non farsi prendere, ha addirittura morso ad una mano un poliziotto. Il fermo non è avvenuto in zona ma a Milano dopo che per due volte nella zona fra Solaro, Ceriano Laghetto e Cesano Maderno era sfuggito di un soffio all’arresto da parte dei carabinieri. Nel capoluogo lo unano individuato l’altro giorno dagli agenti della polizia di Stato: quando sono andati a prenderlo, ha morso uno dei poliziotti. E’ stato comunque arrestato: 22 anni, originario del Marocco, è stato trasferito nel carcere milanese di San Vittore.

Nei giorni scorsi nei boschi delle Groane i carabinieri della Compagnia di Desio avevano arrestato due suoi complici.

