SOLARO – Dopo lo straordinario successo in termini di partecipazione e prestazioni sportive della prima edizione, torna sulle strade di Solaro la 10k delle Groane. L’appuntamento con la gara omologata Fidal organizzata dalla Virtus Groane è in programma sabato 27 maggio con partenza fissata alle 18 da Villa Borromeo. La corsa competitiva riunirà alcuni dei migliori atleti della specialità dei 10mila metri su un percorso di 2.5 km da affrontare quattro volte al fine di raggiungere la misura esatta.

Il ritrovo per gli atleti è fissato dalle 16 al centro sportivo comunale di corso Berlinguer, la partenza alle 18 in via Mazzini, mentre dalle 19 è fissato il fine gara. Durante la gara sarà vietata la circolazione veicolare di qualsiasi tipologia; l’area di via Borromeo sarà a circolazione limitata dalle 16 per permettere il riscaldamento degli atleti e l’allestimento di partenza e arrivo, le strade interessate dal percorso e chiuse al traffico dalle 17.30 alle 19.30 sono invece via Borromeo d’Adda, corso Italia lato Parco Vita, via San Pietro, via V Giornate, via San Quirico, via Per Limbiate, via Primo Maggio e via Mazzini. Piazza Libertà sarà chiusa al traffico dalle 12, con divieto di sosta e di parcheggio, per tutto il periodo della manifestazione. Le strade della gara e gli incroci saranno presidiati da Polizia Locale, Protezione Civile e personale volontario della Virtus Groane, transennate con nastro della Polizia Locale. La riapertura delle strade avverrà al termine della gara e nel più breve tempo possibile. Si invita la cittadinanza ad organizzarsi per evitare il più possibile gli spostamenti a ridosso delle 17.30.

Christian Talpo, assessore allo Sport: “La prima edizione ci ha regalato la consapevolezza che il centro di Solaro sia perfettamente adatto anche per questo genere di manifestazioni competitive. Ricordo a tutti che si tratta di una vera e propria gara riconosciuta dalla Federazione d’Atletica, con percorso misurato al centimetri e cronometraggi ufficiali. Per questa seconda edizione siamo sicuri che ancora una volta la Virtus Groane abbia dato il meglio a livello organizzativo per garantire la spettacolarità del percorso e una corsa avvincente anche per tutti gli spettatori. Ci tengo a ringraziare tutto il personale e i volontari che hanno contribuito e contribuiranno allo svolgimento di un evento sportivo già diventato immancabile”.



(foto archivio)