x x

SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi è tornato a parlare alla stampa della ricerca del nuovo assessore alla Rigenerazione urbana. Anzi di come questa al momento sia ferma. Nel mese di settembre ha lasciato l’incarico Alessandro Merlotti e il primo cittadino ha annunciato la ricerca di un sostituto che avesse le competenze, nessun conflitto di interesse e grande condivisioni di visione con l’Amministrazione a partire dal programma elettorale.

Ad oggi però le cose sono cambiate, o almeno così ha spiegato lo stesso primo cittadino: “Mi tengo la delega alla Rigenerazione – ha spiegato – nelle ultime settimane siamo partiti con la procedura di variante del Pgt, creando anche una commissione consiliare con tutte le forze politiche e i consiglieri. Terrò io la delega perchè voglio dare l’impronta della mia Amministrazione, un’impronta significativa, al nuovo piano del governo del territorio. Penso per esempio agli input che daremo sul piano energetico, con le Cer ma non solo. Mi piace l’idea di essere presente e seguirlo in prima persona”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

05052023