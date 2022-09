x x

SARONNO – “Resto un elettore di questa maggioranza e confermo la stima e l’ottimo rapporto con gli altri esponenti dellaGiunta. Le mie dimissioni sono nate da problemi con l’intepretazione politica della maggioranza in particolare dall’impossibilità di esprire la discontinuità voluta rispettando le regole. Credo che questa maggioranza possa andare avanti e ne resto un elettore”.

Sono le parole di Alessandro Merlotti, ormai ex assessore alla Rigenerazione urbana, che lunedì ha rassegnato le dimissioni dalla Giunta del sindaco Augusto Airoldi. Oggi l’ex assessore ha avuto un incontro con il primo cittadino in cui però ha confermato la propria scelta. Del resto il rispetto del regole era già tornato in diversi interventi di Merlotti che, facendo sintesi, pur rimarcando la fiducia nella squadra rivendica la propria scelta.

Smentisce che le voci secondo cui le sue dimissioni sarebbero nate dall’iter di rinascita dell’ex Isotta: “Nessuna tensione su questo fronte giusto ieri c’è stata una riunione tecnica per definire l’uso temporaneo. Tutto procede dunque”.

Merlotti, che conferma di essere “soddisfatto di aver visto la macchina comunale, che pur conoscevo già, dall’altra parte della scrivania, rimarca la soddisfazione per i progetti avviati da quello che dovrebbe portare alla nascita di una “cintura verde” a sud di Saronno a quello dell’urbanismo tattico “un’esperienza importante anche se poi si è arenata”. Più in generale Merlotti primo assessore alla Rigenerazione urbana della città ha contribuito ad aprire la delega e l’assessorato alla città: “E’ il senso della nuova delega che avevo scelto non più urbanistica (che sa di polvere e di qualcosa degli uffici) ma qualcosa aperto e che punta ad essere accessibile alla città e ai cittadini”.

Merlotti che aveva aperto una stimolante pagina Facebook con spunti e analisi sulla città, con documenti storici, prospettive e sfide future rimarca il proprio impegno. “Rimarrò un cittadino attivo e attento della mia città”.

