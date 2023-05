x x

SARONNO – Inizio di campionato difficile per il Saronno baseball club che dopo la vittoria al debutto, in trasferta, contro Bollate (4-3 in rimonta), in incappato in due sconfitte, contro Vercelli (14-6) e nella 3′ giornata di serie C anche contro i Bovisio Buffaloes. In casa dei brianzoli è infatti finita con un netto 6-1 per i locali.

Classifica: Porta Mortara e Vercelli 1000 (3 vittorie, 0 sconfitte), Rho 667, Bovisio Buffaloes, Bollate, Athletics Novara e Saronno 333, Sacco Legnano 0.

Per i saronnesi prossimo appuntamento domenica 7 maggio alle 15 sul diamante cittadino di via Ungaretti, ospiti gli Athletics Novara.

(foto archivio: Saronno Baseball club durante il riscaldamento pre partita)

