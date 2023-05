x x

ORIGGIO – Due nordafricani arreststi, droga sequestrata: è questo il bilancio degli ultimi controlli, in questi giorni, da parte dei carabinieri della Compangia di Saronno nei boschi del Parco dei Mughetti alle porte di Origgio. Ad un bivacco delle spaccio erano in tre, uno è riuscito a scappare e due sono ststi presi; sono stati trovati alcuni etti di stupefacente fra eroina, cocaina ed hashish. Nella disponibilità degli extracomunitari anche più di 4 mila euro e 50 franchi svizzeri in contanti; che si pensa provento dell’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente ed anche tutti i soldi (come proventi di una illecita attività) sono stati posti sotto sequestro da parte delle forze dell’ordine.

