SARONNO – Dal 21 al 28 giugno scopri i film in sala al Nuovo Cinema Prealpi. Dal 2 luglio parte l’attesissima rassegna estiva CINEMA SOTTO LE STELLE!

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – prosegue con successo THE FLASH di Andy Muschietti. La Terra è in crisi e Flash fa un salto temporale per tornare a combattere ancora una volta contro il male.

Giovedì 22 – Venerdì 23 ore 21.00

– Sabato 24 ore 17.30 – 21.00

Domenica 25 ore 17.30 – 21.00

In occasione del centenario della Warner Bros. ritorna in sala in versione restaurata in altissima definizione 4K:

CASABLANCA di Michael Curtiz. Un classico senza tempo, considerato a buon diritto il film americano più famoso e amato dal pubblico. Il film ha vinto di tre Premi Oscar® tra cui quello per il Miglior Film. In sala solo per due giorni:

Lunedì 26 ore 21.00

Martedì 27 ore 21.00

Dal 28 giugno si rinnova la magia del grande cinema con INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO di James Mangold. Un atto finale che meraviglia, commuove e tiene incollati alle poltrone.

Mercoledì 28 – Giovedì 29 – Venerdì 30 ore 21.00

– Sabato 1 luglio ore 17.30 – 21.00

Domenica 2 luglio ore 17.30 – 21.00

——————————–

CINEMA SILVIO PELLICO – chiusura estiva. La programmazione prosegue dal 2 luglio con la rassegna estiva CINEMA SOTTO LE STELLE nella splendida cornice di Arena Casa Morandi – Saronno! Dal 2 luglio al 3 settembre una selezione dei film più belli della stagione, prime visioni e incontri con il regista!

E con Cinema Revolution tutti i film italiani ed europei costano solo € 3,50, ingresso altri film a € 6,50. Gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 per tutto il mese di luglio e alle ore 21.15 nel mese di agosto.

Le proiezioni sono nel Cortile di Casa Morandi (biblioteca civica), ingresso da viale Santuario 2, Saronno.

