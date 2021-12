x

SARONNO – La notizia della giornata di ieri è solo una, la perdita dei fondi per la riqualificazione della scuola elementare Rodari del quartiere Prealpi e le reazioni (al momento solo dell’opposizione) del mondo politico saronnese.

Nessun dirigente del comune, supera il corso concorso costato oltre 50 mila euro.

Dopo il caso di Cislago, un altro caso di cane legato troppo stretto: intervengono carabinieri e animalisti.

Non c’è pace per il Colombo Gianetti: domenica allagamento per scarichi ostruiti… acqua fino in cortile.

Maxi frode fiscale scoperta dalla Gdf: soldi nascosti nel muro e… carte di credito false.

Troppo alcol, 4 intossicati.

