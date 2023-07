x x

SARONNO – Sono iniziate le chiusure delle strade per l’allestimento della notte bianca l’evento che fino alle 2 di notte farà vivere il centro di Saronno con artisti di strada.

Per permettere lo svolgimento dell’evento è stato realizzato da un’azienda specializzata il piano sicurezza “perchè il fatto che non ci sia nulla che metta a rischio l’incolumità di chi partecipa è la nostra priorità” hanno dichiarato il vicesindaco Laura Succi e il referente del Comune Duc Andrea Preti.

Particolare attenzione anche ai disabili con la creazione di un’area di sosta ad hoc in via Leopardi dove si saranno anche una serie di servizi tecnici dell’organizzazione. E per gli altri? Oggi dalle 12:00 tutti i parcheggi della città sono liberi senza riserve, senza limitazione oraria e non sono soggetti a pagamento, tranne quelli di via Pola, piazza Saragat e il multipiano di via Milano. Restano ovviamente riservati gli “stalli” per disabili, bus, mezzi di pronto intervento, carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale.

Indicazioni sull’area di sosta più vicina saranno disponibili in via Volonterio/via Pagani; via Volonterio/Alliata; via Volonterio/Prealpi; via Colombo/Volpi; via Frua/Borella/Marzorati/Saragat; via Miola/Parini; via Piave/Roma; via Varese/Milano; via Varese; via Marconi/Repubblica.

QUI IL DETTAGLIO DEI DIVIETI

QUI IL DETTAGLI DEGLI EVENTI

QUI LA PROPOSTA DI PREGHIERA E CONDIVISIONE ORGANIZZATA AL PADRE MONTI

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione