x x

SARONNO – Chi passa non può non notarlo e non restare perplesso tanto che sono diverse le segnalazioni arrivate negli ultimi giorni: buona parte delle finestre dello storico Palazzo Visconti sono aperte se non spalancate, quasi tutte quelle sul lato del camminamento pedonale fra piazza Indipendenza e via Tommaseo e molte di quelle sulla facciata principale di via Tommaseo. Molte coi vetri rotti, probabilmente per le grandinate di fine luglio, e molte forse spalancate proprio a causa del maltempo del mese scorso. A suo tempo erano state chiuse proprio per evitare che in caso di maltempo potessero allagare i locali: problema evidente e che si riprone dunque adesso.

Facile immaginare cosa sia successo in occasione dei temporali dei giorni scorsi: l’allagamento di sale e locali non può che peggiorare la situazione di degrado che già si registra nello stabile, che è di proprietà comunale e che da tanto tempo attende di essere recuperato.

(foto: alcune immagini delle finestre spalancate a Palazzo Visconti di Saronno)

02092023