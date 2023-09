SARONNO – Non si accontentano della fine delle demolizioni. I residenti dell’area intorno all’ex Cantoni, tra le vie Don Marzorati e Miola e piazza Saragat, chiedono una precisa informazioni sui temi e le fasi del cantiere che vedrà rinascere l’area dismessa alle porte della Cassina Ferrara. Un modo per essere consapevoli e poter gestire al meglio la convivenza coi lavori che riqualificheranno l’area e creeranno una nuova viabilità del rione.

QUI L’APPELLO CONTRO LA POLVERE

Il primo appello qualche giorno fa dopo che per diverse settimane le abitazioni e i residenti sono rimaste osteggio della polvere. “Benché i lavori di demolizione siano ormai giunti al termine, ho ritenuto opportuno condividere alcune fotografie, le quali fungono da ulteriore testimonianza in merito a quanto accaduto”. Ma i residenti non si limitano alla segnalazione di quanto già patito.

“Sarebbe estremamente apprezzato se fosse possibile ottenere (dal Comune o dalla proprietà) – questa la richiesta – un aggiornamento generale sullo stato complessivo dei lavori, una linea temporale precisa e ulteriori informazioni di interesse per la comunità locale. Questo ci consentirebbe di avere una visione chiara del futuro prossimo e di contribuire attivamente al miglioramento del nostro quartiere”.

