CEDANO MADERNO – Appuntamento con la Fiera dei mercanti di Cesano Maderno: occasione per lo shopping domenicale all’aperto in città ma anche divertimento per bambini e famiglie, all’insegna della condivisione delle realtà del territorio.

Date e orari

Domenica 8 ottobre dalle 9 alle 19 il centro storico di Cesano sarà dunque allietato dalla Fiera dei Mercanti: giochi, shopping, spettacoli e street food. “Non mancare, segui il fiocco rosa” l’invito dei responsabili dell’Amministrazione civica cesanese. E’ uno degli eventi che caratterizzano l’autunno a Cesano Maderno, ne seguiranno molti altri per quanto riguarda aggregazione, svago e cultura, in collaborazione con associazioni e gruppi che operano sul territorio.

(foto archivio: un precedente evento nella zona)

05102023