SARONNO – Giovedì 26 ottobre al teatro della Regina Pacis, i giovani di Saronno che ad agosto sono andati in gmg a Lisbona, hanno voluto ringraziare la comunità per averli aiutati a vivere una esperienza unica come la giornata mondiale della gioventù. Dopo un breve saluto di don Riccardo Bottan, i giovani hanno presentato la gmg identificandone cinque capitoli: il viaggio, l’Italia, il mondo, la preghiera e la veglia.

Una divertente scenetta ha rappresentato il viaggio, parlando di viaggi infiniti per arrivare a Lisbona fatti soprattutto di notti passate in pullman con tappa ogni tre ore e con l’aria condizionata fredda. I ricordi sul cibo non sono mancati, il dover trovare posti convenzionati per mangiare a Lisbona, mangiare seduti per terra insieme, il cibo della veglia. Altri ricordi sono stati rivolti alle docce fredde fatte all’aria aperta in piena notte, al dormire nei sacchi a pelo e alla bellezza di essere tutti nella stessa scuola per condividere questi momenti. C’è però stato chi alloggiava in famiglia e ha vissuto in modo diverso questa esperienza.

“L’idea di raccontare questa gmg non è nata solo come condivisione di ricordi ma anche come condivisione di esperienze concrete e la speranza di invogliare i più giovani, che ancora non sono mai venuti in gmg, a cogliere l’occasione per i prossimi anni”. Con questa motivazione, si è voluto coinvolgere il pubblico presente in teatro in più attività come, ad esempio, la difficile arte di rimettere a posto il sacco a pelo.

“In gmg si è pregato, meditato, si sono fatti incontri, ci si è stancati ma tutti siamo torniamo a casa con ricordi personali e di gruppo”.

Ricordi di momenti delle giornate che i ragazzi hanno voluto condividere, con foto e video che testimoniano quanto da loro vissuto. Per entrare ancora di più nel clima, la sala si è riempita di giovani che correvano per battere il cinque con i presenti e si sono intonati cori tipici cantati tutti i giorni a Lisbona.

Oltre agli incontri fatti tra italiani nelle strade della città e alla festa degli italiani, ci sono stati anche incontri con ragazzi da tutto il mondo. Gli scambi erano di sguardi, oggetti che creassero legami e unità, scambi di bandiera che è un vero e proprio scambio culturale, fondendo le culture per farle incontrare, superando pregiudizi.

C’è stato un gruppo di giovani di Saronno che è partito come volontario per vivere la gmg sotto un’altro punto di vista, riprendendo quanto detto da Papa Francesco a Cracovia: “…non siate giovani divano ma siate protagonisti del mondo”. Così raccontano l’esperienza: “E’ stato bello perché bisognava parlarsi in diverse lingue e non è stato difficile diventare amici. Il compito di noi volontari è stato quello di accogliere, guidare, aiutare, soccorrere chi non stava bene”.

All’inizio della serata era stato consegnato a tutti i presenti una mini pergamena con su scritto delle preghiere tratte dai discorsi, dalle messe e dai momenti di preghiera proposte dal Papa in gmg. Il nastrino che avvolgeva ogni singola pergamena, è servito per legarlo a quello del vicino per creare così una corda che unisse tutti i presenti. Dopo aver recitato la preghiera della gmg di Lisbona é stato il momento di parlare della veglia tenutasi tra sabato e domenica al campo della grazia.

“La veglia è stata un dono, attesa, unità e interiorità, immensità, appartenenza, comunione, sbalorditiva e mozzafiato. Un senso di famiglia, stupore, sorpresa, ritrovo, silenzio, pace, pienezza, presenza, profondità, intensità, preghiera, gioia”.

A tutti i presenti è stato chiesto di provare ad essere alla veglia a Lisbona con il silenzio, chiudendo gli occhi e sentendo la bellezza dell’essere in comunione con tutti. Ma come avvenuto in gmg, la mattina della domenica, anche il momento di silenzio di giovedì sera è stato interrotto con la ormai celebre sveglia del don dj Padre Guilherme che, con il suo djset, a Lisbona ha dato il buongiorno a tutti i due milioni di pellegrini presenti.

E’ stata una serata piena di gioia e molti sono stati i complimenti fatti dai presenti ai giovani che hanno organizzato la serata e non sono mancati i complimenti anche a chi ha allestito la mostra fotografica, con fotografie di alcuni dei tanti momenti vissuti insieme.

