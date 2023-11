SARONNO – Il Saronno Softball Baseball comunica “con grande soddisfazione la conferma dell’allenatore cubano Pedro Gonzalez per la stagione 2024. Gonzalez coprirà nuovamente il ruolo di coach della squadra della Serie A1 di softball e come manager dell’Under 15 di softball, con la possibilità di portare la propria esperienza e conoscenza del gioco anche alle altre categorie del settore giovanile”.

“Sono molto contento della fiducia da parte del Saronno che mi ha voluto per continuare a lavorare insieme anche per la prossima stagione – ha commentato Gonzalez arrivato nella società nerazzurra nel 2021 – Mi trovo molto bene e non vedo l’ora di ritornare in Italia e continuare questa splendida esperienza. Il desiderio è sempre quello di raggiungere grandi risultati facendo crescere tutte le nostre ragazze”.

“Pedro è oramai una figura molto importante all’interno della società per il grande contributo che riesce a dare, dentro e fuori dal campo, motivo per cui la sua conferma non è mai stata in discussione – ha dichiarato Massimo Rotondo, presidente del Saronno – Siamo contenti di averlo ancora insieme a noi per un 2024 che promette di essere molto intenso e nello stesso tempo stimolante”.

(foto Laura Massarenti: l’allenatore Pedro Gonzales)

22112023