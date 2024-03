Città

SARONNO – “I sopralluoghi effettuati questa mattina dai tecnici di Ferrovie Nord Milano sul tratto del sottopasso di via I maggio hanno consentito di programmare in notturna le verifiche strutturali inizialmente da loro ipotizzate nelle ore diurne”. A dare la buona notizia i responsabili dell’Amministrazione comunale saronnese. Non ci sarà dunque il temuto, forte impatto sul traffico cittadino per quanto riguarda questo intervento di verifica periodica che in questi giorni viene effettuato dai tecnici nel sottopasso.

La viabilità dell’area del sottopasso sarà quindi regolamentata da sensi unici alternati nei giorni di oggi, 12 marzo, domani 13 e dopo domani 14 marzo nell’orario compreso fra le 20.30 e le 7 del mattino.