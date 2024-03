Città

SARONNO – Un concorso a premi ma soprattutto una sfida con se stessi per “collezionare” tramite un’app comportamenti sostenibili sul fronte della mobilità cittadina. E’ l’iniziativa presentata ieri, lunedì 18 marzo, in Municipio.

Grazie ad un contributo ministeriale, i Comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Solaro, Uboldo, Origgio, Gerenzano, Ceriano Laghetto, Cislago, Rovellasca, Turate e Rovello Porro hanno aderito al progetto “Io ci sto – Ciclometropolitana del saronnese”, che viene sostenuto anche dal Parco del Lura, dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente e dall’Ordine degli Architetti di Varese.

L’obiettivo è quello di migliorare gli spostamenti abituali verso le attività scolastiche e quelle di lavoro rendendoli più sostenibili. Per incentivare una mobilità che sia sostenibile e che si abitui ad utilizzare le infrastrutture ciclopedonali di collegamento, è stato promosso il concorso a premi per gli “Eco-attivi”, che mette in palio 20 premi (una bicicletta con casco e kit di riparazione). Il concorso ha un’estrazione finale nazionale che mette in palio un’auto elettrica.

Come si partecipa? Scaricando l’App EcoAttivi sul proprio cellulare e mettendo in pratica tutte quelle azioni positive che fanno maturare i punti: ogni 100 punti viene rilasciato un biglietto per l’estrazione locale e per partecipare al concorso nazionale.

Tra le azioni premiate: utilizzare i percorsi ciclopedonali (registrati tramite un qr code), usare il pedibus, usare il car sharing, sottoscrivere abbonamento a treno o Tpl, usare la bicicletta per andare al lavoro, promuovere azioni di educazione ambientale e stradale, partecipare ad attività di formazione a cura dell’Ordine Architetti di Varese.

L’estrazione dedicata al Saronnese si terrà il prossimo 31 ottobre mentre quella nazionale all’aprile successo. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti anche il sindaco di Solaro Nilde Moretti che ha apprezzato la scelta di una modalità sfidante e giocosa per promuovere i comportamenti corretti, il primo cittadino di Uboldo Gianluigi Clerici e l’assessore di Cislago Michele Uboldi che ha apprezzato la notizia che i propri concittadini avessero già iniziato ad usare l’app.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato https://saronno.ecoattivi.it/

