Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Tutto pronto per la Pasqua con la consulta Dal Pozzo in collaborazione con l’associazione Asd Braves e con il patrocinio del comune di Ceriano: nel pomeriggio di sabato 24 marzo, precedente alla festività pasquale, si terrà la caccia alle uova di pasqua nel campo sportivo di via Cassinetta.

L’evento “alla ricerca delle uova di Pasqua” avrà il via alle 15, al centro civico dal Pozzo, in via Carso 35 a Ceriano, dove i bambini potranno partecipare a laboratori, giochi, gare e merende in compagnia.

Per finire, ci si sposterà al campo sportivo di via Cassinetta, dove avrà il via la caccia alle uova pasquali.

Per partecipare l’evento è necessaria prenotazione effettuata entro il 28 marzo scorso. In caso di maltempo, l’evento si terrà nel centro civico.

