SARONNO – Aggressione la notte di Pasqua: 40enne finisce all’ospedale.

Aveva lasciato la borsa sul sedile dell’auto solo per pochi minuti mentre andava a prendere il figlio all’asilo nido, ma, al suo ritorno, scopre il furto. È accaduto la scorsa settimana ad una mamma in via Vittorio Veneto, dove il suo bambino frequenta l’asilo nido “I leoncini”. La cittadina cislaghese ha immediatamente denunciato il furto ai carabinieri.

Ha operato in città diversi anni fa ma a Saronno in tanti si ricordano di lui e la notizia della sua malattia ha creato grande rammarico anche nella città degli amaretti. Il riferimento va a don Paolo Zago che è stato coadiutore all’oratorio di via Legnani dal 1982 all’inizio degli anni Novanta.

02042024