Sport

SARONNO – Allenamento e partitella oggi al centro sportivo Matteotti di via Sampietro 71 per il Fbc Saronno under 15, con un ospute di eccezione. I biancocelesti infatti accoglieranno sl proprio campo i pari età giapponesi del Fc Okayama, che si trova in Europa per una serie di confronti con il calcio locale. L’appuntamento è fissato alle 17.30.

Ma sarà soprattutto ed innanzitutto, per le due squadre, una occasione di divertirsi assieme praticando lo sport preferito. Il Fagiano Okayama Football club (questo il nome completo, con Fagiano scritto proprio in italia, con riferimento proprio all’omonimo volatile, che è il compagno di avventure di un personaggio leggendario nel Paese del Sol levante, Momotarò) è stato fondato nel 1975, gioca a Okayama e la formazione maggiore milita in J League division 2, la seconda serie nazionale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: una formazione giovanile del Fbc Saronno)

03042024