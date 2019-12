Coro Regina Pacis in concerto da don Fabio

SARONNO – POZZO D’ADDA – Per la parrocchia di Regina Pacis la partenza dell’amatissimo don Fabio Verga era stato una nota dolente, ma a sostituirlo, nel 2015, l’allora arcivescovo cardinale Angelo Scola aveva chiamato don Fabio Coppini.

Forse un pochino il nome lo ha aiutato, ma anche la grande disponibilità, il dinamismo, il sorriso aperto, la parola sempre certa e il desiderio di conoscere tutto e tutti, don Fabio Coppini era entrato subito nei cuori dei parrocchiani, grandi e piccoli, e non solo: chiunque lo ha visto sfrecciare con la bicicletta per tutta Saronno.

Nello scorso maggio, però, l’arcivescovo Mario Delpini ha richiesto un altro sacrificio alla parrocchia di Regina Pacis: donare nuovamente “il loro” don Fabio ad un’altra parrocchia a Pozzo d’Adda.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2481878461940313&id=565518367248621

Il legame d’affetto non è scomparso, tanto che il coretto di Regina Pacis, formato da adulti e giovani, per il santo Natale ha pensato ad un regalo particolare: un concerto nella nuova parrocchia di don Fabio fissato per la serata di ieri, sabato 21 dicembre.

22122019