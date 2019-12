SARONNO – Messe di Natale, solo in due chiese si terrà quella di mezzanotte ma ne sono previste molte negli orari immediatamente precedenti. Questo il programma completo predisposto dalla comunità pastorale del Crocifisso risorto di Saronno.

Per quanto riguarda il centro cittadino, alla vigilia in prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà alle 18 ed alle 21, alla chiesa di San Francesco in corso Italia-piazza Cadorna alle 19 (è la messa degli scout).

Nei quartieri, alla chiesa della Sacra famiglia in piazza Prealpi alle 18.30 poi dalle 22.30 la veglia ed alle 23 la messa della notte santa; alla chiesa della Regina Pacis di via Roma alle 17.30, alle 21; dalle 23.30 la veglia ed a mezzanotte la messa di Natale. Al Santuario della Beata vergine dei miracoli di piazza Santuario alle 18 ed alle 21; alla chiesa di San Giuseppe in via Torricelli al rione Matteotti alle 18 ed a mezzanotte (veglia dalle 23.30); alla chiesa di San Giovanni Battista in via Larga a Cassina Ferrara alle 18 e dalle 21, in Sant’Agnese in via Frua alle 17.30 ed alle 23; alle chiesetta di Cascina Colombara alle 22 ed al Santuario di Padre Monti in via Legnani alle 23.

Nel giorno di Natale, in prepositurale messe alle 7.30, 10. 11.30 e 18; in San Francesco alle 8.30, 11 e 17.30; alla Sacra famiglia alle 9, 11 e 18.30; alla Regina Pacis alle 8.30, 10.30 e 17.30; alla Colombara alle 9; al Santuario della Beata vergine alle 8, 10, 11.30 e 18; in San Giuseppe alle 8.30 e 10.30; in San Giovanni Battista alle 8 e alle 10; in Sant’Agnese alle 10 e alle 17.30; al Santuario di Padre Monti alle 9 e alle 19; alla cappella dell’ospedale di piazza Borella alle 11.15; dalle suore del Sacro cuore di via Cavour alle 20.45.

