SARONNO – Dopo la serie D, ripartita già lo scorso fine settimana, questa domenica riprendono dopo la pausa invernale tutti i campionati dilettanti. Insomma, ci sarà da divertirsi e parecchio. Si gioca dalle 14.30. Riflettori sul derby fra Cistellum (foto) e Gerenzanese.

In serie D si è giunti alla 2′ giornata di ritorno, battuta la Sanremese a domicilio, la Caronnese torna in casa contro il modesto Ligorna di Genova, arbitro Mattia Nigro di Prato, assistenti Giovanni Boato di Padova ed Alberto Callovi di San Donà del Piave. Per i rossoblù l’occasione di restare fra le “grandi”.

In Eccellenza è la prima giornata di ritorno, l’Ardor Lazzate che fa ancora un pensierono ai playoff è ospite del Calvairate, arbitro Gianmarco Meo di Isernia, assistenti Cosimo De Tommaso di Voghera e Riccardo Maderna di Lodi.

In Promozione, 1′ di ritorno, c’è Uboldese-Amici dello sport, arbitro Francesco Vismara di Lecco (assistenti Eva Puerto di Gallarate e Davide Trotta di Gallarate), e Universal Solaro-Morazzone, arbitro Lorenzo Travaini (assistenti Filippo Gadda di Busto Arsizio e Vittorio Cinotti di Gallarate).

In Prima categoria, 1′ di ritorno, si riparte con Fbc Saronno-Montesolaro con arbitro Lorenzo Beretta di Bergamo; Hf Calcio-Ceriano Laghetto con arbitro Matteo Bernasconi di Legnano; Ardita-Salus Turate con arbitro Riccardo Brotto di Seregno e Bovisio Masciago-Rovellasca con arbitro Andrea Cannata della sezione Lomellina.

In Seconda categoria girone I, 1′ di ritorno, il derby Cistellum-Gerenzanese con arbitro Marco Brovelli di Gallarate, si gioca anche Rovellese-Veniano con arbitro Luca Emilio Tonoli di Gallarate.

In Seconda categoria girone N, 1′ di ritorno, Pro Juventute Uboldo-Nerviano, arbitro Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio.

In Terza categoria legnanese, 1′ di ritorno, Oratorio Lainate-Amor Sportiva con arbitro Klejdi Cela di Saronno e Rescalda-Airoldi Origgio coin arbitro Riccardo Nebuloni di Legnano.

Nel calcio femminile, serie C, la Azalee trovano la “sorpresa” Biellese.

