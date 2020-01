SARONNO – Ricorre in questi giorni l’anniversario della grande nevicata del 1985, quella che sommerse le auto e bloccò anche la ferrovia. Ma l’ultima nevicata davvero “importante” a Saronno e circondario è decisamente più recente e l’anniversario è questione di pochi giorni anche se oggi come oggi pensare alla neve risulta quasi difficile, con le previsioni meteo che nella settimana entrante continuano a fare riferimento a temperature se non quasi primaverili, sicuramente molto elevate per la stagione, con massime anche a 10 gradi ed oltre e lo zero che si vedrà soltanto nelle ore più fredde della notte e per pochissimo tempo.

Ma torniamo alla giornata del 27 gennaio del 2007 con queste bel video-documento di Piero da Saronno, con immagini di una Saronno imbiancata come poi non si è più visto sino ai giorni nostri, quest’anno soltanto qualche fiocco.

(foto archivio: una nevicata negli anni scorsi a Saronno, ma il manto bianco era durato poco)

15012020