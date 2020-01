SARONNO – Tempo di derby per Asd Ceriano e Fbc Saronno che si affrontano domenica pomeriggio allo stadio cerianese di via Campaccio, fischio d’inizio alle 14.30. Su ilSaronno la consueta cronaca play by play dell’incontro.



Si gioca per la 2′ giornata di ritorno di Prima categoria; arbitro designato è Alessandro Crespi di Busto Arsizio, i saronnesi vengono dalla facile vittoria sul Montesolaro di domenica scorsa. Mancherà Tamai, che è però in ripresa dunque un lungo infortunio e per il resto dovrebbero essere tutti presenti meno l’eventuale rinforzo Carrafiello, non ancora tesserato. Ci si attende uno schieramento piuttosto offensivo che farà perno sugli attaccanti Muzzupappa e Iacovelli, disponibile anche Loo Speziali dopo l’influenza. Il Ceriano viene dal pari esterno con l’Hf Calcio; attenzione a Di Muro che con 5 gol è il miglior marcatore della squadra, che in verità non segna molto (20 reti contro le 35 del Saronno). Per i tifosi saronnesi, inedita trasferta a piedi: raggiungeranno Ceriano in corteo dalla limitrofa Saronno.

Classifica: Lentatese e Rovellasca 36 punti, Guanzatese 35, Bovisio Masciago 33, Fbc Saronno 32, Tavernola 25, Menaggio e Ceriano Laghetto 20, Portichetto 19, Esperia Lomazzo 18, Ardita, Salus Turate, Faloppiese 17, Montesolaro 12, Hf Calcio 11, Real 6.

