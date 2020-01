SARONNO – E venne anche il giorno in cui l’aria di Saronno è stata meno “cattiva” del solito: ieri 19 gennaio le rilevazioni di Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente, hanno fissato a 38 microgrammi per metro cubo la presenza di polveri sottili, il Pm10, nell’aria cittadina. Ma c’è poco da esultare, si tratta comunque di una media giornaliera (il valore limite fissato dalla legge è di 50 microgrammi per metro cubo di media giornaliera).

Sono preoccupatissimi i responsabili di Ambiente Saronno onlus, che fanno il punto della situazione: “I primi 12 giorni sui 35 massimi all’anno, limite indicato per mantenere una situazione accettabile per la nostra salute e per non incorrere nelle sanzioni dell’Unione europea, ce li siamo giocati. La cosa preoccupante è soprattutto la continuità dei giorni di sforamento. Negli anni sono stati presi provvedimenti, ma è necessario fare ancora di più”.

(immagine: la tabella Ambiente Saronno dà l’idea in modo chiaro dell’inquinamento dell’aria cittadina)

20012020