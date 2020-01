CARONNO PERTUSELLA – Mano lesta alla stazione ferroviaria di Caronno Pertusella, in piazza Pertini: la segnalazione giunge tramite il passaparola sui social network, tramite i quali viene segnalata la presenza in questi giorni di un ragazzo all’apparenza straniero e di origini nordafricane che in diverse occasioni avrebbe avvicinato soprattutto donne, cercano di aprire borse e zaini.

E’ riuscito a mettere a segno qualche furto? E’ un particolare non noto, e comunque in diversi casi sarebbe stato visto ed allontanato. Alla stazione caronnese fa scalo il treno della linea Milano-Saronno, fra le più traffica fra quelle locali di Trenord. In quella come in tutte le stazioni di Ferrovienord sono presenti telecamere della videosorveglianza collegate alla centrale operativa e di sicurezza della rete ferroviaria di via Diaz a Saronno, ed all’occorrenza le immagini potrebbero rivelarsi utili nel caso sia stato commesso qualche reato.

(foto: le forze dell’ordine nell’area della stazione ferroviaria di Caronno Pertusella in piazza Pertini)

