Panorama calcio: seconda trasferta per Saronno, Caronno torna in casa, la Pro Juve della capolista

Panorama calcio: seconda trasferta per Saronno, Caronno torna in casa, la Pro...

SARONNO – E’ una intensa domenica calcistica, quella che si prospetta per le squadre locali, con la seconda trasferta consecutiva del Fbc Saronno, mentre la Caronnese torna in casa. Nelle categorie minori, la Pro Juventute è ospite della capolista Olgiatese. Nell’Universal Solaro debutta il nuovo mister. Nel calcio femminile, le Azalee ospitano il Torino. Si gioca dalle 14.30.

Per la serie D, 23′ giornata, c’è dunque Caronnese-Fossano, incontro al quale i rossoblù chiedono i tre punti per restare in alto. arbitro designato per il confronto è Costantino Cardella di Torre del Greco, assistenti Marco Giudice di Frosinone e Lorenzo Concari di Parma. Classifica: Lucchese 41 punti, Prato 40, Casale 38, Caronnese 36, Seravezza 34, Sanremese, Fossano, Savona, Real Forte 32, Borgosesia 31, Chieri 30, Fezzanese 26, Bra 24, Lavagnese 23, Vado 21, Ghivizzano e Verbania 20, Ligorna 18.

In Eccellenza, 5′ di ritorno, Ardor Lazzate-Busto 81, scontro con una delle “corazzate” del girone per i gialloblù in cerca di punti per tenere a distanza di sicurezza le zone pericolanti di una classifica cortissima. Arbitro Andrea Zoppi di Firenze, assistenti Thomas Vora di Como e Domenico Damato di Milano.

In Promozione, 5′ di ritorno, c’è l’Universal Solaro con in panchina il nuovo tecnico Cernivivo ospita il Sedriano, arbitro Giorgia Riboli di Crema, assistenti Pasquale Miele di Milano e Manuele Ori di Milano; e Vighignolo-Uboldese, con arbitro Loreis Saraci di Lecco, assistenti Mirko Casale di Legnano e Donato Caggiula di Legnano.

In Prima categoria, 5′ di ritorno, Ardita-Fbc Saronno con arbitro Dario Semeraro di Monza, Faloppiese Ronago-Asd Ceriano con arbitro Gianluca Crippa di Bergamo, Lentatese-Salus Turate con arbitro Lorenzo Cicognani di Busto Arsizio e Tavernola-Rovellasca con arbitro Alessandro Greco di Seregno.

In Seconda categoria girone I, 5′ di ritorno, Cassina Rizzardi-Rovellese con arbitro Massimo De Luca di Como, Cistellum-Veniano con arbitro Davide Bernasconi di Como, Gerenzanese-Itala con arbitro Pietro Meroni di Como.

In Seconda categorie girone N, 5′ di ritorno, la Pro Juventute è ospite della capolista Olgiatese, arbitro Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio.

In Terza categoria legnanese, 5′ di ritorno, Airoldi Origgio-Oratorio Lainate con arbitro Badr El Moutaoifik di Saronno, e San Lorenzo-Amor Sportiva con arbitro Francesco Bertaccini di Busto Arsizio.

In Terza categoria comasca, 3′ di ritorno, Misinto 1971-Oratorio Figino con arbitro Federica Fasana di Como; Cogliatese-Cm 2004 con arbitro Arcangelo Vingo di Como, e Unione sportiva Olympic-Dal Pozzo con arbitro Reda Assab di Como.

Nel calcio femminile serie C, 3′ di ritorno, Azalee-Torino, arbitro Ciro Aldi di Finale Emilia, assistenti Salvatore Grimaldi di Legnano e Salvatore Ricciardelli di Legnano.

08022020