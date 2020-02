[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Vento forte in arrivo sul Saronnese e sulle Groane, allarte arancione del Servizio meteorologico regionale. Un dispaccio è stato inviato a tutte le protezioni civili, con la richiesta di massima attenzione. L’allerta scatta dalla mezzanotte di lunedì, nella serata di martedì fenomeni in attenuazione. Secondo le rilevazioni delle ultime ore, nel corso della nottata si dovrebbe giungere a raffiche di poco inferiori agli 8 chilometri orari e dunque ancora tutto sommato contenute, ma che nella mattina di martedì potrebbero diventare decisamente più intense, si parla di raffiche anche a 16 chilometri orari, che dovrebbero scendere a 10 chilometri orari nel primo pomeriggio e poi calare ulteriormente attorno ai 10 chilometri orari la sera e durante la notte seguente. Mercoledì il vento dovrebbe essere presente ma non in modo preoccupante.

Temperature? Martedì le massime dovrebbero essere piuttosto elevate attorno ai 16 gradi, in serata e la notte minime attorno ai 5 gradi; in calo per mercoledì con massime a 14 e minimo attorno a 1 grado.

(foto archivio: vigili del fuoco impegnati per i danni causati dal vento)

10022020