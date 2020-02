Lattuada replica a Obiettivo: “Dichiarazioni da salvatori della patria. In politica serve rispetto e umiltà”

SARONNO – “Leggendo le dichiarazioni di Obiettivo Saronno, rimango incredulo delle loro dichiarazioni da “salvatori della patria o meglio di Saronno”. Sembra che solo loro siano gli “eletti” e tutti gli altri siano “arraffoni” incapaci”.

Sono le parole del segretario del Pd Mauro Lattuada dopo la presa di posizione della lista civica Obiettivo Saronno che ha annunciato l’intenzione di creare un terzo polo.

“Consiglierei loro un po’ più di umiltà politica e i saronnesi poi sapranno scegliere in base alle persone e ai fatti concreti”. E rincara rispondendo ad alcuni passaggi della nota dei “viola”.

“Nessuno copia nessuno, anche perchè in genere è difficile chi copia chi – conclude – capisco anche che per loro la visibilità sia importante essendo di nuova nascita ma in politica è anche importante l’esperienza maturata negli anni con sacrificio. Il rispetto prima di tutto è dovuto. Soprattutto del lavoro altrui! Buon impegno a tutti per il bene di Saronno!”

(foto archivio)

11022020