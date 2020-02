SARONNO – Partiranno in questi giorni i lavori per la realizzazione dei nuovi campi da paddle all’interno della struttura dell’ex bocciodromo di via Piave gestita dalla Saronno Servizi dilettantistica.

Come spiega la federazione italiana “il paddle è un gioco, con alcune regole in comune al tennis, che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche e componente non di poco conto richiede una spesa minima. E’ una disciplina vantaggiosa per tutti gli sportivi: può essere un motivo di divertimento o semplicemente un’occasione di incontro. Può diventare una valida attività motoria, vista l’assenza di movimenti aggressivi, per tenersi in forma”.

Nato in Argentina, è approdato in Italia negli anni ’90 il paddle ha conquistato i suoi fan in modo lento, passando per Milano e Roma e ora arrivando anche in altre città e province. In Italia praticano il paddle circa 10 mila persone (4 mila tesserati) con circa 400 campi.

La struttura saronnese sarà realizzata, con un cantiere che dovrebbe concludersi proprio con l’arrivo della primavera, secondo gli standard fissati dalla Federazione Italiana Tennis, e le relative strutture saranno coperte e prefabbricate.

“E’ un modo per dare una nuova occasione ai saronnesi – spiega Katia Mantovani numero uno di Saronno Servizi dilettantistica – per “amare lo sport”. Ho provato a praticarlo e devo che è una disciplina adatta a tutti, molto divertente e che si impara velocemente. Credo possa essere una buona risposta anche alla voglia di movimento delle donne visto i grandi benefici che da sotto più fronti”.

Il paddle è un esercizio dinamico e aerobico che allena il corpo dal punto di vista aerobico, della forza e dell’elasticità. Tra gli altri benefici tonifica le braccia e rassoda glutei e punti critici. Se praticato con costanza aiuta a dimagrire. E’ anche un antistress molto piacevole e divertente.

La Saronno Servizi dilettantistica è pronta a scommettere sulla voglia di giocare dei saronnesi: “Stiamo già pensando – conclude Mantovani – ai corsi specifici per bambini e per adulti grazie alla preziosa collaborazione con le eccellenze sportive presenti a Saronno, l’University of tennis e lo Sporting Club. Ci sarà anche la possibilità di affittare i campi ai privati per allenamenti e partite”.

L’inaugurazione delle struttura sarà il prossimo 22 marzo.

(foto: rendering dell’impianto)