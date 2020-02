SARONNO – ‘Educazione alla guida sicura’ è un progetto pensato e proposto all’Amministrazione comunale dal campione italiano di Formula Renault Laurence Balestrini che consiste in lezioni da svolgere nelle classi quarte e quinte superiori delle scuole saronnesi che verteranno sia sull’educazione stradale con particolare attenzione alla sicurezza sulle strade sia sulla mobilità sostenibile. Alle lezioni parteciperà anche la Polizia Locale di Saronno.

L’obiettivo è quello di individuare ed eliminare insieme agli studenti quegli atteggiamenti negativi alla guida che possono limitare la capacità di azione e reazione, come l’uso di telefonini, alcool, stupefacenti, sensibilizzandoli sugli effetti negativi e coinvolgendoli ad avere sempre comportamenti virtuosi.

Il progetto è stato subito accolto favorevolmente dal Sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli e dall’assessore comunale Maria Assunta Miglino (Cultura, Istruzione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili) e ha trovato anche il prezioso supporto del Centro Car Cazzaro Concessionaria Renault Dacia.

Le prime lezioni sono previste per sabato 22 febbraio; dureranno tutta la mattinata e saranno dedicate a 10 classi del Liceo Legnani. Il dirigente e gli insegnanti dell’istituto si sono dimostrati subito molto disponibili ed hanno accolto con piacere l’iniziativa.

“Un progetto che ho ritenuto sin da subito molto utile – ha spiegato il Sindaco Alessandro Fagioli – soprattutto alla luce dei dati sempre più preoccupanti sull’utilizzo di alcool e sostanze stupefacenti da parte degli adolescenti: comportamenti in continuo aumento che sono purtroppo anche causa di incidenti stradali, a volte tragici. Lezioni che vanno ad aggiungersi a quelle che i nostri agenti di Polizia Locale svolgono da anni e che sono sempre stati apprezzati dai nostri ragazzi. Ringrazio Laurence Balestrini per l’idea e sono certo che, grazie alla sua esperienza, riuscirà a trasmettere il giusto significato dell’iniziativa”.

“L’iniziativa è resa possibile – ha aggiunto l’assessore Maria Assunta Miglino – anche grazie alla collaborazione del mio assessorato che si è dimostrato, anche in questa occasione, sensibile a iniziative rivolte ai giovani”.

“L’idea nasce – ha raccontato Laurence Balestrini – sulle salite del Ghisallo dopo una mia vittoria in una gara di campionato avvenuta a Cremona. Mi stavo allenando con la mia squadra e i miei compagni. In quell’occasione mi avevano chiesto cosa avrei fatto nel caso avessi vinto il campionato italiano. Da lì ho pensato che sarebbe stato utile non lasciare un possibile trionfo, come poi è stato, fine a se stesso ma invece impegnarmi per qualcosa di molto importante. Era inoltre da poco accaduto uno dei tanti, troppi, incidenti stradali in cui avevano perso la vita giovani ragazzi, ed è stato proprio in quel momento che ho deciso che mi sarei concentrato su questo progetto con la speranza che potesse essere utile soprattutto ai neopatentati. Ed è stato un vero piacere trovare la preziosa collaborazione dell’Amministrazione, che ringrazio: in questo modo si è potuto realizzare concretamente il progetto”.