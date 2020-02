SARONNO – Scippo… direttamente dall’auto: è successo a Saronno qualche giorno fa, lo fa sapere il consigliere comunale Alfonso Indelicato al quale è stato riferito l’accaduto.

Saronno, zona Orsoline, verso le 21 della sera del 14 scorso, è la festa degli innamorati ma non per tutti. Una ragazza parcheggia l’auto e scende dalla vettura. Sul marciapiede, ombra nell’ombra, qualcuno è in attesa. L’ombra si avvicina alla portiera posteriore, la apre, fulminea preleva la borsa della giovane e fugge. La ragazza prova a inseguirlo, ma il ladro è troppo veloce. Più tardi la borsa verrà ritrovata da un passante: manca una somma di denaro e un monile prezioso. I carabinieri, avvisati, confermano che la zona è da qualche tempo nel mirino dei malviventi.

Sono quindi in corso le indagini, non è escluso che il responsabile sia lo stesso già visto all’opera altre volte nella zona.

(foto archivio: la zona dove si è verificato lo scippo)

19022020