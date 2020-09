SARONNO – Pienone, tutto esaurito (nel rispetto di tutte le norme anti-covid) ieri sera all’arena estiva di Casa Morandi in viale Santuario a Saronno per l’anteprima del film girato soprattutto fra Saronno e Cogliate, “Le mirabolanti avventure di Faga”, anche con la diretta pre-film a cura de ilSaronno.

Roberto Albanesi, regista – “E’ una commedia! Questo personaggio diverso, Faga, trova qualcosa… Il film si è potuto fare grazie… agli Amici di Saronno… che invece di buttare i pochi soldi hanno deciso di darli a noi, non so se facendo giusto o sbagliato, sono riusciti a finanziare il film e siamo qui. Il film? E’ sia un episodio 0 che sia parte di un universo albanesiano, tutti i film che realizzo sono a sè stanti ma anche collegati con gli altri…”

Ivan Brusa, attore protagonista – “Faga personaggio che abbiamo inventato tanti anni fa, nel 2012. Iniziando con piccolo cortometraggi, personaggio funziona. Apparso già in altri film con piccoli cameo e poi in Dante va alla guerra. Mirabolante Saronno! Gli Amici di Saronno ci hanno aiutato, essenziali, e speriamo di avere dipinti la città di Saronno in modo originale”.

Alberto Paleardi, portavoce Gli amici di Saronno – “Deciso di appoggiare i giovani talenti che vogliono fare cinema! Ci siamo divertiti tantissimi anche nel vedere il backstage e vivere con loro questa esperienza. No iniziativa spot, vorremmo ogni anno aiutare a girare un film che abbia Saronno come… sfondo”.

Paolo Riva, attore – “Io sono Giovanni, barbiere. Bello che film nato fra amici, alchimia riesce bene. Quando ci si diverte, non è lavoro: recitare è grande passione e se poi si va d’accordo, è proprio il massimo”.

Roberta Nicosia, attrice – “Mio personaggio? Fondamentale per la storia! Bel ambiente, collaboratori e amici. E’ sempre un piacere lavorare nei film del genio Roberto Albanesi”.

Stefano Galli – “Grande impegno del team, fatto buon lavoro con i nostri mezzi, buoni e di qualità, e con cuore. Girare a Saronno mi ha fatto piacere, io ci ho fatto le scuole superiori e ci venivo la sera in compagnia”.

