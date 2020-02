SARONNO – E’ stato caricato qualche giorno fa, con sottotitoli in inglese in modo da essere fruibile a livello mondiale, una video intervista ad Augusto Reina, imprenditore dell’Illva di Saronno scomparso mercoledì dopo aver lottato per oltre 6 mesi contro la malattia che l’aveva colpito ad agosto.

Nel video ricalcando a pieno il suo stile, sintetico ma chiaro fatto di poco esempi ma significativi, Augusto Reina ripercorre la storia dell’Illva dalla scelta di suo padre di specializzarsi alla sua capacità di guardare avanti.

Non mancano gli aneddoti ma quel primo container per l’America che ha caricato personalmente alla sua scelta di rinunciare al nome “amaretto” per scommettere sul brand Disaronno. Ma non solo. Nei tre minuti traspare tutto l’affetto e la fiducia che Reina aveva nella propria famiglia a quella d’origine a quella attuale. Intenso il ricordo della madre che considera l’azienda come il sesto figlio e quando ricordi quando l’Illva desse a lui e a tutti la famiglia in termini di stimoli.

