CARONNO PERTUSELLA – A partire da mercoledì 26 febbraio e per i 4 mercoledì successivi verranno proiettati 5 film accuratamente scelti dai volontari del Gruppo Cinema per allietare i mercoledì sera anche stimolando una riflessione su temi contemporanei.

Alle proiezioni infatti farà seguito un breve momento di approfondimento e comprensione della tematica trattata con la collaborazione di ospiti. Inoltre in collaborazione con la Biblioteca “Giuditta Pellegrini” verrà consegnata a ogni proiezione una scheda film con una bibliografia legata alla tematica trattata durante la serata.

Il cinema di Caronno in collaborazione con l’assessorato alla cultura propone: mercoledì 26 febbraio “Tutti in piedi”, un film di Franck Dubosc sulla disabilità e l’opportunità; mercoledì 4 marzo “Le invisibili” un film tutto al femminile di Louis-Julien Petit che tratta la tematica della solidarietà tra donne; mercoledì 11 marzo “Cafarnao” di Nadine Labaki, un film potente sui diritti dei bambini, premiato al festival di Cannes; mercoledì 18 marzo “Sorry we missed you” di Ken Loach, che si presta ad alcune riflessioni su alcuni aspetti del mondo del lavoro oggigiorno e mercoledì 25 marzo “A mano disarmata” film di Claudio Bonivento basato sul libro di Federica Angeli, sulla lotta contro le mafie.

Le proiezioni si terranno alle 20:45 e l’ingresso sarà per tutti al prezzo ridotto di 4 euro. Sarà inoltre possibile acquistare la tessera per tutti e 5 i film a soli 12 euro. Accedendo al sito www.cinemacaronno.it, oltre a poter avere ulteriori dettagli relativamente alla trama dei film e agli ospiti nella sezione cineforum, è possibile acquistare i biglietti in prevendita e scegliere il posto in sala direttamente da casa.

Completa il pacchetto di proposte la proiezione del film “Aquile randagie”, prevista per mercoledì 1 aprile alle 21, anche in questo caso il biglietto costerà 4 euro per tutti, si tratta di un evento speciale fuori rassegna, sempre organizzato dall’Assessorato alla Cultura,Sport e Politiche Giovanili e dal Gruppo Volontari Cinema di Caronno.

