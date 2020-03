CISLAGO – Pulizie straordinarie nelle scuole di Cislago, banco per banco, per la sicurezza degli studenti. A dare notizia dell’intervento l’assessore comunale alla Cultura, Marzia Campanella. “In data odierna l’ufficio comunale preposto ha contattato il personale di Ats, l’azienda sanitaria in merito alla sanificazione delle scuole, ci è stato comunicato che la sanificazione può essere effettuata dal personale Ata rimesso in servizio dal 2 marzo utilizzando i prodotti d’igiene di normale routine” spiega l’assessore Campanella, che sta seguendo gli interventi.

Insomma, a Cislago l’operazione pulizie è in corso, così come in altri paesi della zona, e andrà avanti anche nei prossimi giorni, con l’auspicio che anche la didattica possa riprendere, il prima possibile. Il tutto in base all’andamento della diffusione del virus nei prossimi giorni, in Lombardia e più in generale sul territorio italiano.

(foto: personale scolastico a lavoro questa mattina per l’igienizzazione e sanificazione in un’aula di una scuola di Cislago)

02032020