GERENZANO – Con il Coronavirus cambia anche… la raccolta differenziata. Sono infatti anche le questioni più pratiche, ad essere interessate dal problema e dalla modifica delle abitudini quotidiane a cui tutti sono chiamati. In questo caso si parla della modalità di consegna dei sacchetti per la differenziata.

Questo il comunicato dell’ente locale.

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che sono state modificate le date della distribuzione annuale gratuita dei sacchi per la raccolta differenziata – anno 2020 – in attuazione del D.P.C.M. 01 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

