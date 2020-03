UBOLDO – Provvedimento del sindaco Luigi Clerici che ha dato disposizione di sanificare i plessi scolastici del paese: ne ha dato notizia su Facebook uno dei responsabili della protezione civile uboldese. Come nel resto della Lombardia, gli istituti scolastici in questi giorni sono chiusi e vuoti e dunque si sta approfittando per una approfondita pulizia, come accaduto anche in altri paesi della zona, come Cislago.

L’altro giorno è risultato positivo al Coronavirus un pensionato ultrasettantenne di Uboldo, che si era presentato con sintomi “sospetti” all’ospadale di Saronno. L’uomo era stato quindi trasferito all’ospedale di Busto Arsizio dov’è tutt’ora ricoverato, le sue condizioni di salute non essere preoccupanti. In una nota ieri Clerici aveva sottolineato che “il sindaco e l’Amministrazione comunale si sono messi a disposizione delle autorità preposte in attesa di ulteriori eventuali indicazioni. Informeranno immediatamente la cittadinanza di tutti gli sviluppi di cui verranno a conoscenza”.

(foto: sanificazione nelle scuole in corso anche a Uboldo)

