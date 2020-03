MILANO – Ancora un aumento, in percentuale significativo, per i casi di coronavirus in provincia di Varese, comunque sinora relativamente risparmiata dal contagio, assieme a quelle di Sondrio e Como è dove si registrano meno casi in assoluto. Ma restiamo ai dati del Varesotto, diffusi dal governatore di Regione Lombarda, Attilio Fontana: in totale sono 125, +27 da ieri. Il dato regionale è apparso invece in consistente crescita.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

8 giorni:

BG 2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS 1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO 118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR 1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC 237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO 1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB 143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI 1.307/1.146/925/592/506/406/361 (di cui 534 a Milano città)

MN 187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV 482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO 23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA 125/98/75/50/44/32/27/23/17

e 569 in corso di verifica.

13032020