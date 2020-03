MILANO – Conferenza stampa alle 13.15 del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, da Palazzo Lombardia di Milano, sull’emergenza coronavirus: ha anticipato i dati odierni sul contagio, “proiezione si discosta da poco da ieri, quando si era registrato un rallentamento. Ma il cambiamento di rotta ci sarà quando inizieranno a dimostrare la loro efficacia le misure che sono state adottate. Secondo me, forse da giovedì. Lasciamo passare un settimana ed un giorno da quando c’è stata la stretta e forse c’è stata più consapevolezza dei cittadini. Non ancora abbastanza: ma in fondo la passeggiatina, ma in fondo vado a fare questo e quello non è ancora possibile. Dobbiamo essere sempre più rigorosi, rigorosità non va mantenuta ma implementata. Non bisogna pensare essere furbi andando a fare la spesa se non ce n’è bisogno, o la passeggiatina”.

“Questa mattina sono arrivati altri 40 respiratori che ci danno la possibilità nel dare risposte ai nostri cittadini nella gestione dell’emergenza e soprattutto nella realizzazione di nuovi letti in rianimazione. Ringraziamenti vanno a tutti quelli che lavorano, partendo da medici, infermieri e volontari che raccolgono malati, delle onlus, tutto quel mondo che ci sta dando una mano ed ai tanti imprenditori che si sono mossi anche con importanti risorse. Ed anche a tutti i cittadini che stanno contribuendo a raccogliere fondi” ha rimarcato Fontana.

Che ha proseguito facendo il punto su progetto ospedale in Fiera: “Costruito un team, ognuno si occupa di qualcosa, reperimento macchinari, medici, io resto ottimista su possibilità realizzarlo, aspettiamo le ultime su reperimento respiratori”.

17032020