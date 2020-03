Coronavirus, controlli e megafoni per le strade di Limbiate

LIMBIATE – Sono attivi anche sul territorio comunale di Limbiate i controlli stradali per il rispetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che impone ai cittadini di restare a casa, salvo motivi di lavoro o urgenze ed emergenze.

Sui social, molti limbiatesi lamentano la presenza di troppa gente ancora sulle strade, soprattutto a piedi. In particolare, le segnalazioni riguardano l’area di Pinzano nel parchetto di fronte al teatro comunale e sugli scalini dello stesso teatro.

Nelle giornate di domenica 15 e lunedì 16 febbraio, la pattuglia della polizia locale ha girato per le vie con il megafono per ricordare ai cittadini che è in vigore il decreto e che è un obbligo il rispetto della normativa.

17032020