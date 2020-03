Coronavirus, ospedale Busto-Saronno attiva numero per parenti pazienti Covid-19

SARONNO – Un numero informazioni dedicato ai parenti dei pazienti affetti da coronavirus: è stato attivato dall’Asst Valle Olona, che tra l’altro gestisce l’ospedale di Saronno. Mentre il conto delle persone affette da coronavirus è arrivato a 17 nella città degli amaretti (con i 26 casi di Caronno Pertusella dove si sono registrati anche 5 morti) adesso è disponibile questo ulteriore servizio per tenere contatti con le autorità sanitarie.

Si legge infatti in un comunicato dell’ente sanitario il cui direttore generale è Eugenio Porfido: “Al fine di garantire un canale comunicativo preferenziale, l’Asst Valle Olona ha istituito un call center per emergenza coronavirus dedicato ai parenti dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati presso gli ospedali appartenenti a tale azienda sanitaria, oltre Saronno anche Busto Arsizio e Gallarate. Il numero telefonico del call center è 0331699081, attivo sette giorni su sette dalle 8.30 alle 16”.

Per sostenere l’azienda ospedaliera è stata attivata una raccolta di fondi.

(foto: una immagine del direttore dell’azienda ospedaliera, Eugenio Porfido)

