SARONNO – Ospite, in un’intervista telefonica, della radio comunitaria Radiorizzonti il sindaco Alessandro Fagioli ha fatto il punto sulla situazione dell’emergenza coronavirus in città.

L’ATTIVITA’ DEL COMUNE

“Noi oggi stiamo lavorando per ottemperare a tutte le direttive arrivate dal ministero – ha esordito Fagioli dopo aver salutato con un abbraccio virtuale a tutti i saronnesi a partire da chi vive un momento di difficoltà – L’appello che faccio ai cittadini è quello di stare a casa e uscire solo per esigenze per massima necessità dal lavoro all’approvigionamento. Si può uscire per l’attività motoria ma non si deve esagerare”.

CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE

“Negli ultimi giorni la polizia locale ha fatto 500 controlli, 7 denunce per spostamenti immotivati e sta controllato 50 autocertificazioni. Io stesso domenica ho fatto dei sopralluoghi nei parchi con il comandante Giuseppe Sala per verificare di persona la situazione e il comportamento dei saronnesi”

COMUNICAZIONE

Fagioli respinge le accuse di aver scelto la strada del silenzio a livello comunicativo: “Fin dall’inizio tramite il sito e la stampa abbiamo informato la città di tutti i provvedimenti che abbiamo preso a tutela dei cittadini. Ad esempio ieri con un’ordinanza della polizia locale abbiamo chiarito la posizione di chi sta lasciando l’auto senza cambiare disco orario per giorni. Con l’ordinanza di ieri non verrà multato. Restano a pagamento il parcheggio di via Primo Maggio che deve restar libero per chi va a lavorare e quello dell’ospedale per lo stesso motivo”.

I DATI DEL CONTAGIO

“I dati sono in linea con quelli che dà la stampa che li ha avuti dalle autorità sanitarie – spiega il sindaco – Io ho deciso di non dare i numeri seguendo le indicazioni dal prefetto che li fornisce ai sindaci solo per gestire la situazione e fare le dovute attività. Altri sindaci li danno lo fanno perchè hanno contesto più grave da gestire come Caronno Pertusella”

SANIFICAZIONI

“La pulizia strade e le attività comunali sono operative se pur rispettando i requisiti di tutela dal contagio. Allo stesso modo sono state sanificate palestre, asili, biblioteca e municipio. Sulla sanificazione delle strade l’Amministrazione è in attesa di delucidazioni sull’utilità del provvedimento”

MERCATO

Fagioli spiega la scelta di autorizzare il mercato mercoledì: “Noi sindaci non possiamo più emettere ordinanze sindacali che modifichino quanto previsto nel decreto governativo. Visto che nel decreto è scritto che i mercati si possono fare così abbiamo fatto limitandolo al solo approvvigionamento alimentare e con tutti i controlli del caso”.

Ricordiamo che Radiorizzonti trasmette la propria programmazione nel pieno rispetto delle normative contro il contagio da Coronavirus. Gli speaker ridotti al minimo osservano scrupolosamente tutte le misure di sicurezza dalle mascherine alle distanze senza dimenticare la sanificazione di cuffie, microfoni e degli spazi utilizzati per la trasmissione.